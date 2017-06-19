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Минобороны прокомментировало атаку на Су-22
В Министерстве обороны России заявили, что удар США по самолету Су-22 ВВС Сирии является военной агрессией. Об этом сообщает РИА Новости.
«Неоднократные боевые действия авиации США под прикрытием "борьбы с терроризмом" против законных Вооруженных сил государства — члена ООН являются грубейшим нарушением международного права», — рассказали в российском военном ведомстве.
Также утверждается, что действия США являются нарушением суверенитета страны.
Ранее западная коалиция, которую возглавляют США, подтвердила, что атаковала Су-22 в провинции Ракка в воскресенье, 18 июня. Сообщалось, что сирийский самолет сбрасывал бомбы в районе позиций оппозиции.
Дамаск утверждает, что Су-22 сбрасывал бомбы по позициям запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».
Позже Москва прекратила работу с Вашингтоном по меморандуму об инцидентах в небе над Сирией. В российском военном ведомстве пояснили, что действия американской стороны рассматриваются как сознательное невыполнение обязанностей в рамках меморандума.
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