На Курском вокзале электричка сошла с рельсов

На Курском вокзале 19 июня сошли с рельсов два вагона электрички. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах. По словам собеседника агентства, инцидент произошел на стрелке с поездом, следовавшим в сторону Щербинки. Источник добавил, что в этих вагонах были люди.

Навстречу составу шел экспресс Нижний Новгород-Москва, его остановили. Информации о пострадавших пока нет, на место происшествия выехали городские службы.