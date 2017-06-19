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На Курском вокзале электричка сошла с рельсов
На Курском вокзале 19 июня сошли с рельсов два вагона электрички. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах. По словам собеседника агентства, инцидент произошел на стрелке с поездом, следовавшим в сторону Щербинки. Источник добавил, что в этих вагонах были люди.
Навстречу составу шел экспресс Нижний Новгород-Москва, его остановили. Информации о пострадавших пока нет, на место происшествия выехали городские службы.
При этом ТАСС передает, что сошел с рельсов только один вагон. По данным источника агентства в правоохранительных органах, пассажиры уже эвакуированы.
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