Главное сейчас
-
Родители «пьяного» мальчика ответили на слова судмедэксперта
-
«Мисс Бум Бум» поддержала российских футболистов откровенными фото
-
ЧП на Курском вокзале, «возвращение» Донбасса и другие события дня
-
Соловьев ответил требующим его увольнения россиянам
-
В проекте по пересадке головы произошел неожиданный поворот
Главные события у вас в почте
В Раде анонсировали начало «войсковой операции» в Донбассе
Власти Украины предлагают заменить так называемую антитеррористическую операцию (АТО) в Донбассе на «войсковую операцию». Об этом сообщил депутат Рады Дмитрий Тымчук в своём аккаунте в Facebook.
«Чем предлагается заменить АТО? По сути — войсковой операцией, руководимой не Службой безопасности Украины (как сейчас, в режиме АТО), а оперативным штабом. […] Общее руководство оперативным штабом будет осуществлять президент как верховный главнокомандующий», — написал Тымчук.
Тымчук добавил, что глава государства будет обладать правом привлекать и иные силовые структуры, помимо Вооружённых сил, к выполнению боевых задач. 13 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов призвал отменить АТО и «перейти к новому формату защиты страны».
Вооружённый конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили АТО. По данным Организации объединённых наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек.
Оставить комментарий