В Раде анонсировали начало «войсковой операции» в Донбассе

Власти Украины предлагают заменить так называемую антитеррористическую операцию (АТО) в Донбассе на «войсковую операцию». Об этом сообщил депутат Рады Дмитрий Тымчук в своём аккаунте в Facebook

«Чем предлагается заменить АТО? По сути — войсковой операцией, руководимой не Службой безопасности Украины (как сейчас, в режиме АТО), а оперативным штабом. […] Общее руководство оперативным штабом будет осуществлять президент как верховный главнокомандующий», — написал Тымчук.

Тымчук добавил, что глава государства будет обладать правом привлекать и иные силовые структуры, помимо Вооружённых сил, к выполнению боевых задач. 13 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов призвал отменить АТО и «перейти к новому формату защиты страны».

Вооружённый конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после того, как жители Луганской и Донецкой областей отказались признать легитимность государственного переворота в Киеве. Украинские власти для подавления массовых народных выступлений объявили АТО. По данным Организации объединённых наций (ООН), в боях погибли порядка 9,5 тысяч человек.