Далее:
Главное сейчас
Russianshowbiz.info

Оксана Федорова закрыла ресторан в Москве

Телеведущая Оксана Федорова лишилась своего бизнеса. В конце прошлого года она открыла ресторан в Москве, однако заведение не оказалось прибыльным.
В частности, в числе ошибок звезда назвала неудачный вход со двора, а также технические особенности помещения, которые не позволили разместить караоке.
Решение закрыть ресторан далось Оксане непросто, однако она не опускает руки и уже выбирает место для нового заведения.
Еще 1 источник
Бизнес Видео Москва Шоу-бизнес
Оксана Федорова
Оставить комментарий

Russianshowbiz.info: последние новости