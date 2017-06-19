Соловьев ответил требующим его увольнения россиянам

Владимир Соловьёв отказался извиняться за свои слова о «двух процентах вечного дерьма». Такую характеристику журналист дал участникам антикоррупционной акции протеста в центре Москвы. Слова теле- и радиоведущего передаёт агентство «Ридус»

«Я высказал свое мнение - да, резкое. Теперь спрашивают, как я посмел. Да, посмел! Я готов повторить все, что сказал. Как еще назвать людей, которые наплевали на 260 тысяч москвичей и пошли гадить им праздник? Я считаю, участники акции должны извиниться перед москвичами», - заявил Соловьёв.

Соловьёв добавил, что адресовал свои слова тем, кто пришёл на несогласованную акцию на Тверскую улице. В центре города в это время проходил фестиваль реконструкторов. На момент написания новости петиция с требованием уволить Соловьёва на сайте Change.org собрала более 12 тысяч подписей.