Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с утверждением, что страна находится на ручном управлении, а региональную власть может заставить работать только глава государства. Об этом он рассказал в интервью программе "Итоги недели" на НТВ

Говоря о состоявшейся 15 июня "прямой линии", Путин отметил, что многие хотят использовать эту возможность донести до президента свою озабоченность.

"Ничего здесь особенного нет, тем более что действительно подчас очень сложно пробиться на региональный или муниципальный уровень со своей проблемой, но это совершенно не значит, что у нас коллеги в регионах, муниципалитетах совсем не работают. Просто мы не видим этой работы, ведь обращаются только те, кто не решил свою проблему, а ведь у огромного количества людей получается, и это обеспечивают руководители как раз и регионального, и муниципального уровня", - цитирует Путина сайт НТВ.Ru.

Президент отметил, что для того, чтобы увидеть вещи, требующие внимания правительства или президента, и проводятся такие мероприятия, как прямая линия, "чтобы почувствовать этот накал, чтобы почувствовать этот нерв".

Ранее Путин поделился впечатлениями от "прямой линии".