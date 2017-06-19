СМИ: за рулем въехавшего в толпу во Львове автомобиля был экс-сотрудник ГАИ

За рулем автомобиля, который въехал в толпу во Львове, был бывший сотрудник госавтоинспекции Украины. Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на полицию.

"В полиции говорят, что за рулем находился бывший сотрудник Госавтоинспекции. Из органов внутренних дел он уволился полтора года назад", - сообщила ведущая.

Днем 18 июня автомобиль въехал в толпу людей в центре Львова, в результате чего погибла женщина, еще одна получила ранения. Инцидент произошел в центре города возле храма святого Апостола Андрея.

В настоящее время неизвестно, что стало причиной происшествия и действовал ли водитель умышленно.