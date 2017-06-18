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Порошенко рассказал о своем счастье
Президент Украины Петр Порошенко поздравил своего отца Алексея Порошенко с Днем отца, который сегодня отмечают на Украине.
Порошенко выказал сыновние чувства в Facebook.
«Говорят, что любой человек, даже взрослый и ответственный, все равно остается ребенком, пока живы его родители. Если бы вы только знали, какое это в моем возрасте счастье, что рядом есть папа. В любых ситуациях могу рассчитывать на его надежную поддержку и дружеский совет», — написал он.
День отца отмечается в третье воскресенье июня в ряде стран, в том числе США, откуда пошла эта традиция. На Украине этот день считается «Всенародным Днем отца».
В последнее время официальный Киев стремится привить в стране американские национальные праздники, и отказаться от советских, например от 8 марта и 9 мая. Однако граждане, в основной массе, продолжают отмечать привычные даты, несмотря на старания властей.
Отец украинского президента, Алексей Порошенко сделал карьеру в СССР, был директором ремонтного завода и руководителем механизированной колонны в Молдавии. В связи с войной в Приднестровье в 1992 году переехал в Киев, где в Киевском университете получал образование его младший сын, нынешний президент. Отец и сын Порошенко занялись бизнесом и создали концерн Укрпроминвест.
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