Испытания новейшей российской противоракеты попали на видео

Министерство обороны РФ выложило в сеть видео испытаний новейшей российской противоракеты, которая войдет в состав системы противовоздушной обороны.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций, испытания проходили на полигоне РВСН Сары-Шаган, арендованным Минобороны у республики Казахстан.

Тактико-технические характеристики новой противоракеты пока не разглашаются. Военное ведомство сообщило только, что испытания прошли успешно и ракета успешно поразила мишень.

Стоит добавить, что сейчас Москву и Центральный промышленный район прикрывает состоящая на вооружении РВСН система противоракетной обороны А-135.

Ее разработка началась в 1971 году, а первые пуски прошли в 1979 году. Система состоит из радиолокационной станции "Дон-2Н" в подмосковном Софрино, командно-вычислительного пункта 5К80 в Пушкино и нескольких стрельбовых комплексов, оснащенных противоракетами ближнего перехвата 53Т6.

В 2014 году началась разработка системы ПРО нового поколения - А-235. Очевидно, что испытания противоракеты связаны с созданием этой системы.