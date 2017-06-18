В конгрессе США предлагают изменить киберстратегию НАТО для защиты от России

В конгрессе США намерены изменить киберстратегию стран НАТО , чтобы защитить членов альянса от потенциальных угроз со стороны России.

Соответствующий законопроект на рассмотрение внёс демократ, член палаты представителей Луис Корреа. Инициатива предписывает использование сетевых атак «для пресечения воздушных, наземных или морских нападений» со стороны России. Однако о каких именно угрозах идёт речь, в тексте документа не уточняется.

«В ключевых интересах Соединённых Штатов — усилить наступательные и оборонительные кибервозможности стран НАТО для сдерживания и отражения российских кибератак и операций по распространению российского влияния», — сказано в тексте документа.

Как пояснил RT консультант ПИР-Центра Олег Демидов , новая киберстратегия может быть рассчитана на выведение из строя военной техники противника.

«По всей видимости, тут имеется в виду разработка методологии и стратегии действий и инструментов, которые позволят военным при помощи сетевых операций предупреждать о применении против них сил потенциальных противников на других театрах военных действий», — считает эксперт.