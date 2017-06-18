Пропавшие моряки эсминца Fitzgerald найдены мертвыми

Американские моряки, которые считались пропавшими без вести после столкновения эсминца USS Fitzgerald с контейнеровозом, найдены мертвыми, сообщает Reuter

Водолазы обнаружили семь тел в поврежденных отсеках военного судна. «Водолазы смогли получать доступ к судну и обнаружили несколько тел», -- заявил командующий 7-м флотом ВМС США вице-адмирал Джозеф Окойн.

Он уточнил, что они переданы в военно-морской госпиталь США для идентификации. «Семьи уведомлены, им оказывается столь необходимая в это трудное время поддержка», -- сказал он.

В момент столкновения большая часть экипажа спала.

По словам командующего 7-м флотом ВМС США, кораблю нанесен серьезный урон, у него большая пробоина. Он также отметил, что благодаря усилиям экипажа удалось не допустить, чтобы корабль затонул. Эсминец можно отремонтировать, но ремонт, скорее всего, займет месяцы. «Надеюсь, менее чем через год вы увидите USS Fitzgerald снова», -- заявил Окойн.

Он не стал комментировать, по чьей вине произошло столкновение, отказавшись комментировать слова журналистов о том, может ли повреждение на правой стороне американского судна свидетельствовать о том, что именно оно было виновным в том, что произошло. Морские правила предполагают, что уступать дорогу нужно судам по правому борту.

Столкновение эсминца ВМС США и филиппинского контейнеровоза произошло в субботу ночью в 20 км от берега японской префектуры Сидзуока. Три человека, в том числе командир корабля, были эвакуированы на вертолете японскими спасателями в военно-морской госпиталь США на базе в городе Йокосука в японском регионе Канто.