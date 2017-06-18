Актера Сергея Година избили в ресторане

На актера Сергея Година напали в ресторане в центре Москвы, на Мясницкой улице, где он проводил время вместе с друзьями, сообщает Life

По данным издания, к ним подошли двое мужчин, один из которых ударил Година стаканом по лицу. После этого он был доставлен в клинику, где врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и резаные раны лица.

Нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Полиция разбирается в обстоятельствах ЧП.

Инцидент произошел в одном из заведений российской сети ресторанов «Чайхона», специализирующейся на узбекской кухне.

29-летний Сергей Годин — российский актер кино и театра. Закончил ГИТИС и школу-студию МХАТ. Затем был принят в труппу театра имени Моссовета