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Актера Сергея Година избили в ресторане
На актера Сергея Година напали в ресторане в центре Москвы, на Мясницкой улице, где он проводил время вместе с друзьями, сообщает Life.
По данным издания, к ним подошли двое мужчин, один из которых ударил Година стаканом по лицу. После этого он был доставлен в клинику, где врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга и резаные раны лица.
Нападавшим удалось скрыться с места происшествия. Полиция разбирается в обстоятельствах ЧП.
Инцидент произошел в одном из заведений российской сети ресторанов «Чайхона», специализирующейся на узбекской кухне.
29-летний Сергей Годин — российский актер кино и театра. Закончил ГИТИС и школу-студию МХАТ. Затем был принят в труппу театра имени Моссовета.
В 2006-2009 годах снимался в сериале «Клуб» и приключенческой ленте «Хоттабыч», а затем в «Самом лучшем фильме 2» Олега Фомина. Он также известен по ролям в комедийных проектах «Наша Russia: Яйца судьбы» и «Новогодние сваты».
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