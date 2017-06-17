В МИД прокомментировали новую политику Трампа в отношении Кубы

Москва выразила сожаление, что антикубинские настроения вновь дают себя знать в администрации США , а новая политика ее главы Дональда Трампа в отношении этой страны возвращает к риторике холодной войны.

Накануне Дональд Трамп заявил об отмене политики предыдущего президента США Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. Стало известно, что США сохраняют введенное против Кубы эмбарго и выступают «против призывов ООН и других международных организаций по его отмене».

Дипломат отметил, что предыдущий опыт взаимоотношений США и Кубы свидетельствовал о «провале политики диктата и санкций против этого небольшого и свободолюбивого государства». По мнению Щетинина, это и было одной из причин отказа от подобного курса.

«Полагали, что это была не некая "сделка", а продуманное политическое решение, в котором не было проигравших, кроме маргинальных "антикастристов". Теперь выясняется, что антикубинский дискурс по-прежнему широко востребован. Это не может не вызвать сожаления», — отметил он. Дипломат также отметил, что Россия выступает «против эмбарго, блокад, санкций и разделительных линий, за диалог, сотрудничество и наведения мостов, общения без диктата и попыток вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств».