Стоун прокомментировал реакцию американских СМИ на свой фильм о Путине

«Это организованная неделя ненависти. Прямо министерство правды», — заявил он, сделав отсылку к роману, где в вымышленном тоталитарном государстве Океания раз в год проходила «неделя ненависти», которая помогала поддерживать и разжигать в обществе образ смертельного внешнего врага.

Стоун также добавил, что считает отвратительным скандал, связанный с предполагаемым вмешательством Кремля в президентские выборы в США.

«На самом деле (СМИ. — RT) ненавидят Трампа. Но они как-то объединили двух людей и возникает путаница. Хотя они никогда и не встречались, говорят, что сплели крупный заговор», — цитирует его « Российская газета

Ранее на телеканале Showtime в эфир вышли все четыре серии документального фильма американского режиссёра Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». Прогрессивные западные СМИ встретили передачу в штыки, обвинив Стоуна в излишней симпатии к российскому лидеру.

Подробнее об этом в материале RT.