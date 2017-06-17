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Стоун прокомментировал реакцию американских СМИ на свой фильм о Путине
Американский режиссёр Оливер Стоун высказал мнение по поводу реакции американских СМИ на фильм о президенте России Владимире Путине, заявив, что возникшая истерия ему напомнила роман-антиутопию Джорджа Оруэлла «1984».
«Это организованная неделя ненависти. Прямо министерство правды», — заявил он, сделав отсылку к роману, где в вымышленном тоталитарном государстве Океания раз в год проходила «неделя ненависти», которая помогала поддерживать и разжигать в обществе образ смертельного внешнего врага.
Стоун также добавил, что считает отвратительным скандал, связанный с предполагаемым вмешательством Кремля в президентские выборы в США.
«На самом деле (СМИ. — RT) ненавидят Трампа. Но они как-то объединили двух людей и возникает путаница. Хотя они никогда и не встречались, говорят, что сплели крупный заговор», — цитирует его «Российская газета»
Ранее на телеканале Showtime в эфир вышли все четыре серии документального фильма американского режиссёра Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». Прогрессивные западные СМИ встретили передачу в штыки, обвинив Стоуна в излишней симпатии к российскому лидеру.
Подробнее об этом в материале RT.
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