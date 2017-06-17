После развода с Фоменко Голубкина закрутила роман с убийцей

Актриса Мария Голубкина , тщательно скрывающая личную жизнь, решила поделиться с поклонниками неожиданной новостью. Артистка рассказала, что встретила новую любовь.

Несмотря на то, что семья Голубкиной долгие годы дружит с Ливановыми, Мария и Борис в детстве практически не пересекались. "Как –то так всегда получалось, что я вхожу в квартиру, а Боря оттуда выходит, или наоборот", – пояснила артистка.

По-настоящему Голубкина познакомилась с Ливановым во время учебы в театральном институте. "Он только-только поступил, а я училась на курс старше. Увидела его, подошла и сказала: "О, Боря Ливанов! Здорово! Ты давай, держись". Хотелось его приободрить. Я же знаю, как тяжело актерским детям учиться: спрос больше, ответственности больше", – рассказала Мария.

По ее словам, Борис был симпатичным парнем. "Я даже не сомневалась, что у него блестящие перспективы, что он будет всю жизнь принцем и везунчиком… А потом наши пути разошлись", – пояснила Голубкина.

Актеры не пересекались несколько лет. "Я вышла замуж, родила Настю и Ваню, у Бори тоже дочь родилась, потом с ним случилась известная тяжелая история. А потом мы встретились на новом жизненном витке: свободные и еще не совсем старые", – вспоминает Мария.

Отношения возобновились после того, как Борис написал в соцсети Марии. "Помню, я очень обрадовалась и сразу ему ответила. Мы обменялись телефонами и стали подолгу разговаривать. А один раз проговорили тринадцать часов подряд", – отметила актриса.

Напомним, в 2009 году Бориса осудили за убийство. Как установил суд, единственный сын Василия Ливанова, приняв убойную дозу алкоголя в новогоднюю ночь, зарубил собутыльника топором. Бориса сразу же задержали и осудили на 9 лет колонии строгого режима . Однако семья не верила, что он совершил тяжкое преступление.