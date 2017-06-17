США не раскроют правды о крушении Boeing-777 - Путин

Президент России Владимир Путин убежден, что США располагают информацией о крушении малазийского Boeing , но никогда не раскроют ее, поскольку она противоречит их версии об ответственности ополченцев Донбасса в трагедии. Об этом глава государства рассказал, отвечая на вопросы американского режиссера Оливера Стоуна , полный текст интервью приводится в книге-транскрипте беседы. Перевод текста дает РИА Новости . Отвечая на вопрос Стоуна, могут ли спецслужбы США располагать информацией о крушении, российский лидер ответил утвердительно. «Я убежден, что так оно и есть. Но, к сожалению, доказательств этого нет в том, что мы получили от наших партнеров», - заявил Путин.

Президент также уверен в том, что Вашингтон «хотел свалить вину на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая поддерживает ополченцев». Пассажирский самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. В результате крушения погибли 283 пассажира и 15 членов.