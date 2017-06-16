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В Карачаево-Черкесии украденную корову уместили в салон ВАЗ-2115

В Карачаево-Черкесии трое грабителей попытались увезти корову из сарая ее владельца, разместив животное в салоне ВАЗ-2115. Видеозапись, на которой владелец вытаскивает парнокопытное из машины, опубликовали на YouTube-канале местного управления МВД 16 июня.
Как сообщает телеканал «360», сотрудники ДПС остановили автомобиль в Усть-Джегутинском районе и выяснили, что корова была украдена.
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