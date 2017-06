Very good question: Мутко снова заговорил по-английски

Вице-премьер, глава РФС Виталий Мутко в ходе пресс-конфернции в преддверии старта Кубка конфедераций-2017 на вопрос обозревателя телеканала Звезда Евгения Мужикова , завил , что прочитал от корки до корки самоучитель английского языка, который ему подарил Президент России Владимир Путин

Я выучил самоучитель от корки до корки, и именно этими фразами я и говорю. Мой разговорный английский достаточен для того, чтобы общаться на спортивные темы. Не как Сорокин, конечно, очень сложно за ним следовать, но в целом все нормально. Так что thank you very much. Very good question! - завил Мутко, отвечая на вопрос, повысился ли его уровень английского.

Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля. Первый матч состоится уже завтра на стадионе Санкт-Петербург , в ходе которого сборная России встретится с командой Новой Зеландии.