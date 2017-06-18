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Мутко предложил "завезти марихуанки" на ЧМ-2018
Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко в шутку предложил «завести марихуанки» на спортивную базу Ульяновской области, чтобы привлечь туда сборную Голландии по футболу. Об этом сообщает sports.ru.
Издание сообщает, что представитель Ульяновской области попросил вице-премьера помочь небольшим городам с привлечением иностранных сборных, которые приедут на Чемпионат мира-2018 по футболу. В частности, в Ульяновске есть подходящая спортбаза для футболистов и там могла бы разместиться одна из команд-участниц.
В ответ на просьбу Мутко сказал, что большинство команд уже выбрали себе базы. Но в регионах должны подумать. как привлечь к себе зарубежные сборные.
«Мы рекомендуем им, но базы выбирают сами команды. Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе прочих. Но вы начинайте! Если голландцы, то марихуанки завезите или еще чего-нибудь. Как-то уж сами привлекайте, что я могу сказать! Я шучу, конечно. Но команды сами ориентируются», – сказал Мутко.
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