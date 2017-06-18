Вице-премьер России Виталий Мутко пошутил о подготовке к чемпионату мира по футболу в 2018 году в России, предложив "завезти марихуанки" для представителей сборной Нидерландов.

"Мы будем рекомендовать Ульяновскую область в числе других (для размещения футбольных сборных на ЧМ-2018 - "Газета.Ru" ). Ну, а вы начинайте (подготовку - "Газета.Ru"). Если голландцы будут, марихуанки там завезите, еще что-нибудь. Как-то там уж сами привлекайте. Шучу, конечно. Но в целом, сами понимаете - команды сами ориентируются", - приводит его слова "Интерфакс"

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.