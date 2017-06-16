В Балашихе после ДПТ с маршруткой госпитализированы 13 человек

В подмосковной Балашихе маршрутный микроавтобус столкнулся с двумя автомобилями, после чего 13 пассажиров маршрутки были госпитализированы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

"На перекрестке столкнулись микроавтобус 110 маршрута, следовавший в Москву, и две легковушки. 13 человек доставлены в больницы для осмотра врачами", - сказал источник.

По его словам, всего в маршрутке находились 18 человек. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя маршрутки, выехавшего на перекресток на красный свет светофора.

В настоящий момент обстоятельства аварии выясняются.