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В Балашихе после ДПТ с маршруткой госпитализированы 13 человек
В подмосковной Балашихе маршрутный микроавтобус столкнулся с двумя автомобилями, после чего 13 пассажиров маршрутки были госпитализированы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
"На перекрестке столкнулись микроавтобус 110 маршрута, следовавший в Москву, и две легковушки. 13 человек доставлены в больницы для осмотра врачами", - сказал источник.
По его словам, всего в маршрутке находились 18 человек. По предварительным данным, ДТП произошло по вине водителя маршрутки, выехавшего на перекресток на красный свет светофора.
В настоящий момент обстоятельства аварии выясняются.
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