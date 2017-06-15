Экстремалка повисла на зубах над Ниагарским водопадом

Воздушная гимнастка Эрендира Уолленда совершила ряд опасных трюков над Ниагарским водопадом. Спортсменка подвесила обруч к вертолету, летавшему над природным объектом. Почти 15 секунд экстремалка провисела на большой высоте, держась за кольцо зубами, сообщает CBS

Запечатленный на видео полет Уолленды длился около 20 минут. Висеть на зубах американке помогал специальный мундштук, прикрепленный к обручу.

Гимнастка приурочила выступление к пятилетию достижения своего мужа Ника, который в 2012 году перешел по проволоке с американской стороны Ниагарского водопада на канадскую.

Во время выполнения трюков Эрендирой, ее супруг и коллега находился в вертолете.

Уолленда заявила, что только в такие моменты чувствует себя по-настоящему живой.

Ранее сообщалось, что француз перелетел Ла-Манш на самодельной машине.