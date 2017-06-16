Обратившаяся к Путину девушка с онкозаболеванием попала в реанимацию

Жительница Апатитов Дарья Старикова, обратившаяся к президенту РФ Владимиру Путину во время «прямой линии», попала в реанимацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главврача Кировско-Апатитской ЦРБ Юрия Ширяева.

По его словам, 15 июня девушка «поступила по экстренным показаниям» в ЦРБ, ее положили в реанимацию. Он подчеркнул, что состояние Стариковой уже стабилизировано, 16 июня ее отправят в областную больницу Мурманска.

Накануне, 15 июня, Старикова, у которой выявили рак четвертой стадии, пожаловалась Путину на проблемы здравоохранения. По ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз «межпозвоночный остеохондроз», лечили спину, и из-за этого время было упущено. Он также заявила о нехватке в Апатитах узкопрофильных специалистов, большую часть которых перевели в соседний Кировск.

В ответ глава государства заявил, что необходимо достроить новую больницу в Апатитах, либо восстановить старую. Путин также рассказал, что похожее заболевание было и у его отца, причем ему тоже долго не могли поставить диагноз. После окончания «прямой линии» в СК РФ сообщили, что после обращения Стариковой начата проверка по факту ненадлежащего оказания медицинской помощи.