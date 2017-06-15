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Назван самый популярный вопрос Путину в Twitter
Самым популярным вопросом Владимиру Путину на прямой линии стал пост в Twitter о реновации. Его задал пользователь Александр Екимцев из Красноярска в своём аккаунте в соцсети.
«Красноярцы ждут, когда начнётся переселение из хрущевок. Если Москве что-то не нравится, проведите эксперимент у нас», - написал Екимцев.
На момент написания новости публикация получила 95 лайков и 19 ретвитов. Телеведущий Иван Ургант спросил главу государства, какой его любимый фильм режиссёра Оливера Стоуна. 15 июня прошла 15-й по счёту прямая линия Владимира Путина. Главе государства было направлено порядка двух миллионов вопросов. Общение с журналистами и гражданами страны продолжалось четыре часа. Рекордная по продолжительности прямая линия прошла в 2013 года – она длилась 4 часа 48 минут.
2 мая столичные власти опубликовали список из 4 тысяч 566 пятиэтажек, по которым идёт голосование о включении их в программу реновации жилья. В Москве неоднократно проходили акции протеста с требованием отказаться от планов реновации в том виде, в каком она была запланирована городскими властями. 14 июня Государственная дума приняла в окончательном третьем чтении законопроект о программе реновации. В неё вошли дома, построенные по типовым проектам 1957-1968 годов. Программа реновации рассчитана на 15 лет.
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