Назван самый популярный вопрос Путину в Twitter

Самым популярным вопросом Владимиру Путину на прямой линии стал пост в Twitter о реновации. Его задал пользователь Александр Екимцев из Красноярска в своём аккаунте в соцсети.

«Красноярцы ждут, когда начнётся переселение из хрущевок. Если Москве что-то не нравится, проведите эксперимент у нас», - написал Екимцев.

На момент написания новости публикация получила 95 лайков и 19 ретвитов. Телеведущий Иван Ургант спросил главу государства, какой его любимый фильм режиссёра Оливера Стоуна . 15 июня прошла 15-й по счёту прямая линия Владимира Путина. Главе государства было направлено порядка двух миллионов вопросов. Общение с журналистами и гражданами страны продолжалось четыре часа. Рекордная по продолжительности прямая линия прошла в 2013 года – она длилась 4 часа 48 минут.