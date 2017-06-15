Момент взрыва в китайском детском саду запечатлен на видео

В Сети появилось видео взрыва в детском саду в Китае.

На видеоролике виден сам взрыв, огонь, разлетающиеся в разные стороны некие темные фрагменты. В комментариях пользователи спорят, был ли это теракт или взрыв бытового газа, а также просто тихо переживают: "Это выглядело как тело, летающее в воздухе. Так страшно".

Взрыв произошел сегодня в детском саду на востоке Китая. Погибли 7 человек, пострадали 59. Среди пострадавших женщины и дети. Полиция пока не может классифицировать инцидент.