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Момент взрыва в китайском детском саду запечатлен на видео
В Сети появилось видео взрыва в детском саду в Китае.
На видеоролике виден сам взрыв, огонь, разлетающиеся в разные стороны некие темные фрагменты. В комментариях пользователи спорят, был ли это теракт или взрыв бытового газа, а также просто тихо переживают: "Это выглядело как тело, летающее в воздухе. Так страшно".
Взрыв произошел сегодня в детском саду на востоке Китая. Погибли 7 человек, пострадали 59. Среди пострадавших женщины и дети. Полиция пока не может классифицировать инцидент.
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