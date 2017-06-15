Путин рассказал о рождении второго внука

Президента попросили назвать имена его внуков и их возраст, но он отказался. «Мои дети, дочери, они живут в России в Москве. Живут нормальной жизнью. Кто-то [из внуков] уже в детский сад ходят. Я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови. Стоит мне только сказать возраст имя, они сразу же будут идентифицированы, это нанесет вред нормальному развитию ребенка», - объяснил он свой отказ говорить на эту тему.

Также Путин рассказал, что у него недавно родился второй внук.

В четверг, 15 июня, Владимир Путин отвечает на вопросы граждан России во время ежегодной «прямой линии». Мероприятие проходит в Гостином Дворе в центре Москвы. Вопросы президенту задают по телефону, в соцсетях, через специальный сайт прямой линии, а также по видеосвязи.

В этом году прямая линия проходит в пятнадцатый раз. Больше всего вопросов – более трех миллионов - президент получил в 2015 году. Тогда прямая линия продлилась 3 часа 57 минут. В этом году россияне направили президенту полтора миллиона вопросов.