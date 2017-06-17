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Путин рассказал о возможных последствиях новых антироссийских санкций США
Президент России Владимир Путин рассказал о том, к чему могут привести новые антироссийские санкции США.
Как он заявил в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилёву, очередные ограничения не поставят Россию в тупик, но скажутся на американо-российских отношениях.
«Важно только отметить, что чего бы ни происходило, — конечно, наверное, надо ещё посмотреть, во что в конечном итоге это выльется, — но чего бы ни было и какие бы решения ни были приняты за океаном, это не поставит нас в тупик», — цитирует президента ТАСС.
При этом российский лидер отметил, что в настоящее время рано говорить о каких-то ответных шагах на новые санкции.
Ранее политолог Александр Рар в беседе с НСН высказался по поводу возможного расширения антироссийских санкций.
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