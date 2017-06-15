Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что Киев обязательно "освободит" неподконтрольные ему территории Донбасса, после чего правоохранители обязательно будут "зачищать" их.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

"Мы обязательно эту территорию освободим, и зачистки обязательно будут. В этом сомневаться не стоит", – сказал Шкиряк накануне вечером в эфире украинского "5 канала", его слова приводятся на сайте телеканала.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.