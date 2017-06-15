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Советник главы МВД Украины пообещал "зачистить" Донбасс
Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что Киев обязательно "освободит" неподконтрольные ему территории Донбасса, после чего правоохранители обязательно будут "зачищать" их.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
"Мы обязательно эту территорию освободим, и зачистки обязательно будут. В этом сомневаться не стоит", – сказал Шкиряк накануне вечером в эфире украинского "5 канала", его слова приводятся на сайте телеканала.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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