СМИ: Футболисты «Реала» считают, что Роналду словами об уходе добивается подъёма зарплаты

Футболисты мадридского «Реала» выразили мнение, что португальский нападающий команды Криштиану Роналду пытается увеличить себе зарплату, говоря об уходе из клуба.

Об этом информирует Marca.

По информации издания, игроки «Реала» обсудили слухи об уходе Роналду и полагают, что всё это направлено на увеличение уровня зарплаты португальца в испанском клубе. По их мнению, в случае удовлетворения этого желания Роналду, он останется в «Реале».

Роналду выступает за мадридский «Реал» с 2009 года. Всего за клуб португалец провёл 394 матча и забил 406 мячей. В сезоне-2016/17 португалец помог клубу отметить победы в чемпионате Испании и Лиги чемпионов.

13 июня стало известно, что прокуратура Испании подала иск против Роналду за неуплату налогов на сумму €14,7 млн.

Ранее сообщалось, что Тульский «Арсенал» предложил Криштиану Роналду чай и пряники.