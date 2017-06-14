Водитель Infiniti устроил смертельную аварию в Новой Москве

В Новой Москве произошло смертельное ДТП с участием внедорожника Infiniti QX80, сообщает Life

ДТП произошло утром 13 июня. За рулем Infiniti находился 20-летний Дмитрий Акопов. Внедорожник следовал по Киевскому шоссе. Водитель Infiniti, совершая разворот через сплошную, столкнулся с "фольксвагеном", за рулем которого находился 64-летний пенсионер. Пассажирка "фольксвагена" скончалась от удара, водитель госпитализирован с тяжелыми травмами.