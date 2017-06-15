Почему Белоруссия убрала российский рубль из валютных расчетов

С 1 июля международные резервные активы Белоруссии будут рассчитываться по методике Международного валютного фонда (МВФ). Об этом сообщили в среду в Национальном банке Белоруссии. Нововведение означает, что из оборота будут изъяты определённые валюты — в том числе и российский рубль. В Нацбанке, впрочем, сразу уточнили, что активы, которые не учитываются в методике МВФ, останутся на балансе ведомства. Опрошенные RT эксперты полагают, что такие перемены в финансовой политике Минска никак не отразятся на значениях российской валюты.

Состояние золотовалютных резервов Белоруссии с 1 июля 2017 года будет характеризоваться единым показателем — величиной резервных активов по международным стандартам. Об этом Нацбанк Белоруссии сообщил в своём пресс-релизе. Соответственно, правление Нацбанка отменяет с этой даты своё давнее постановление (от 29 июля 2004 года) о правилах расчёта международных резервных активов в национальном определении. Это означает частичный отказ от использования рубля.

По данным на 1 июня 2017 года, объём золотовалютных резервов (ЗВР) Национального банка Белоруссии оценивался в $5,239 млрд по стандарту МВФ и в $5,604 млрд по национальному стандарту. Получается, что переход на международную методику исчисления ЗВР приведёт к «виртуальной» потере $365 млн.

«Этот пресс-релиз породил шумиху в прессе, но ровным счётом ничего не значит для специалистов. Потому что Нацбанк с 2004 года публикует показатели своих резервов, рассчитанные сразу по двум методикам: собственной белорусской и разработанной МВФ, – сказал RT Валентин Чекан, эксперт Межбанковского информационного центра. – И те специалисты, которые работают с международными структурами, всегда использовали показатель по второй методике. Просто теперь он стал единственным официальным».

Отличия национальной методики учёта ЗВР от международной состояли в том, что она учитывала в составе резервов, кроме российского рубля (и других валют, которые МВФ не рассматривает в качестве резервных) ещё и доли драгоценных камней и металлов, не относящихся к монетарному золоту.

В Нацбанке, впрочем, сразу уточнили, что активы, которые не учитываются в методике МВФ, останутся на балансе ведомства. «Данные активы продолжают использоваться для исполнения соответствующих обязательств Национального банка и правительства и могут выступать в качестве дополнительного источника пополнения золотовалютных резервов», — сказано в сообщении.

При необходимости «выпавшие» активы можно конвертировать в другую валюту и включить в состав ЗВР по методологии МВФ. То есть они не исчезли, а превратились в своего рода «подушку безопасности», пусть и небольшую.

Вектор на кредиты

Решение об использовании единого расчётного показателя по стандартам МВФ Нацбанк принял спустя два дня после того, как республику покинула очередная миссия МВФ – официальный Минск уже больше года ведёт с Фондом переговоры о выделении кредитной линии в размере $3,5 млрд под 2,28% годовых на 10 лет. Впрочем, пока заметных подвижек по данному вопросу не наблюдается. Причина в том, что МВФ требует проведения рыночных реформ: заморозки зарплат, рыночных тарифов на услуги ЖКХ (отказ от перекрёстного субсидирования), возобновления приватизации государственных предприятий.

Однако говорить, что Белоруссия планирует полностью отказаться от использования российской валюты было бы ошибкой. Минск в этом работе, скорее, работает в обоих направлениях, стараясь нигде не потерять выгоду. Так, на недавнем форуме в Астане замминистра энергетики Белоруссии Вадим Закревский заявил, что Минск и Москва готовы перейти к расчётам за поставки нефти и газа — именно в российских рублях.

Белорусское правительство давно этого добивалось, так как больше половины валютных поступлений в страну – это российские рубли. Теперь, по словам Закревского, проект соответствующего соглашения уже готов и сейчас он проходит согласование в Кремле. Точная дата перехода на расчёты в рублях пока не определена – но это вполне может произойти до конца нынешнего года.

Золотовалютные резервы Белоруссии в международном определении на 1 июня 2017 года составили 5,239 млрд долларов, увеличившись с начала года на $311,7 млн, или на 6,3%. В 2016 году золотовалютные резервы Белоруссии выросли на $751,4 млн (на 18%), до $4,927 млрд на 1 января 2017 года.