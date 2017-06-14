МЧС обратилось к москвичам с экстренным предупреждением

Главное управление МЧС России по Москве предупредило жителей столицы о грозе и шквалистом ветре с порывами до 17 метров в секунду. Сообщение опубликовано на официальном сайте ведомства.

По данным спасателей, до 21:00 в среду, 14 июня, ожидается дождь, гроза и ветер с порывами 12-17 метров в секунду.

В МЧС отметили, что во время непогоды возможны повреждения линий электропередач, падение деревьев, повреждение крыш и рекламных конструкций, а также удары молний в незащищенные громоотводами объекты.

В МЧС посоветовали горожанам обходить рекламные щиты, шаткие строения и переждать непогоду «в капитальном строении». Автомобили по возможности следует оставлять в гаражах или вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Ранее Гидрометцентр объявил в Москве желтый уровень опасности из-за сильного ветра. По данным синоптиков, днем 14 июня в столице ожидается от 18 до 20 градусов тепла, переменная облачность с прояснениями и небольшой дождь. Также днем возможна гроза. Ветер ожидается юго-западный со скоростью пять-десять метров в секунду, однако при грозе порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.

Накануне, 13 июня, специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что большая часть рабочей недели будет дождливой. Дожди прекратятся к выходным, когда воздух в столице прогреется до 20-25 градусов.