Соратник Саакашвили поведал о желании Порошенко выдать Грузии бывшего президента

«Со всех каналов говорят, что если Саакашвили в своей политической оппозиционной деятельности не остановится, его экстрадируют в Грузию», — заявил политик. По его словам, Порошенко изначально «не горел желанием» пускать бывшего главу Грузии в украинскую политику, поскольку «не хотел злить Путина и остерегался большой популярности Саакашвили».

Сакварелидзе отметил, что когда бывший президент Грузии прибыл на Украину, он «был не против» возглавить антикоррупционное бюро страны. Однако это вызвало переполох в политической элите, и Порошенко отправил Саакашвили в Одессу, где тот вскоре стал губернатором.

2 июня Саакашвили назвал своей целью смену руководства Украины и заявил, что его противостояние с Порошенко закончится для последнего плачевно.

Бывший губернатор Одесской области и раньше активно критиковал украинские власти. В частности, в январе он обвинил Порошенко во вранье и коррупции.

Саакашвили был главой Одесской области с мая 2015-го до ноября 2016-го, когда президент страны удовлетворил его просьбу об отставке. Порошенко также освободил политика от должности своего советника. С 2004 по 2013 год Саакашвили занимал пост президента Грузии. Сейчас на родине против него возбужден ряд уголовных дел. Одно из них — по обвинению в растрате госсредств. Он также объявлен во внутригосударственный розыск