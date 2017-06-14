В Кремле объяснили предварительные встречи с гостями прямой линии с Путиным

Организаторы прямой линии с президентом России Владимиром Путиным проводят информационные встречи с гостями мероприятия для того, чтобы обсудить обычные организационные вопросы логистического характера, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Очередная специальная программа "Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным" выйдет 15 июня. Глава государства ответит на интересующие россиян вопросы.

"Организаторы, действительно, встречаются с гостями… Действительно, с ними регулярно перед прямыми линиями проводятся встречи, где им рассказывают: как будет проходить, во сколько им нужно приехать, как приехать – такие обычные логистические организационные моменты. Это, наверное, неправильно называть какой-то репетицией, репетиция абсолютно невозможна по темам", — сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос, проходят ли предварительные встречи с гостями прямой линии с Путиным.

Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что на "прямую линию" приглашают людей, которые "занимали активную гражданскую позицию" и как-то себя проявили. Многие из них приехали из других городов, поэтому им необходимы подобные информационные встречи.

"Вы знаете, что с массивом вопросов работают, как только они начинают поступать, это проходит каждый год. А как будет, как пойдет ход программы – это зависит только от президента, от ведущих", — сказал он.

Песков также подчеркнул, что подобные информационные встречи "абсурдно называть "репетицией", потому что нечего репетировать" и "это обычная, нормальная практика".