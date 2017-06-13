Видео: На авиашоу разбился самолет времен Второй мировой войны

Как сообщает globalnews.ca, со времен войны владельцами разбившегося самолета были несколько человек. Spitfire прошел реставрацию и сохранил возможность летать.

На видеоролике видно, как истребитель, начавший разгон по взлетно-посадочной полосе, неожиданно уткнулся носом в землю и перевернулся. Подбежавшие сотрудники шоу и зрители приподняли лежащий верх колесами самолет и помогли пилоту выбраться из кабины.

Также сообщается, что один из зрителей был ранен разлетевшимися обломками, и пострадавшего доставили в больницу.

Справка "РГ"

Британский истребитель Supermarine Spitfire производился в 1938-1948 годах и эксплуатировался с 1938 по 1961 годы. Всего было выпущено 20351 машин. Часть из них поставлялась в СССР по ленд-лизу.