В сети «Мегафона» произошел сбой

Клиенты мобильного оператора "Мегафон" пожаловались на сбой сети. Проблемы со связью испытывают абоненты в Москве, Курске, Пензе, Казани и ряде других городов, сообщает Downdetector.ru.

"Казань, упал Мегафон", "Тольятти-нет сети", "Республика Башкортостан, г. Октябрьский, нет связи", "Пенза, связи никакой", "Подольск, Московская область, связь не работает", - сообщают пользователи.

Также на сбои в сети пожаловались абоненты Yota , которая работает на сетях "Мегафона".

Предыдущий масштабный сбой в сети "Мегафона" произошел 19 мая. О сбоях сообщали жители Москвы, Нижнего Новгорода, Тольятти, Уфы, Самары, Рязани и других городов. Оператор подтвердил наличие неполадок, сообщив, что звонки через мессенджеры по-прежнему доступны. Позже компания сообщила, что причиной сбоя стала авария на одном из элементов сетевого оборудования.