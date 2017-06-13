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В сети «Мегафона» произошел сбой
Клиенты мобильного оператора "Мегафон" пожаловались на сбой сети. Проблемы со связью испытывают абоненты в Москве, Курске, Пензе, Казани и ряде других городов, сообщает Downdetector.ru.
"Казань, упал Мегафон", "Тольятти-нет сети", "Республика Башкортостан, г. Октябрьский, нет связи", "Пенза, связи никакой", "Подольск, Московская область, связь не работает", - сообщают пользователи.
Также на сбои в сети пожаловались абоненты Yota, которая работает на сетях "Мегафона".
#мегафон снова сдох @megafonru когда это прекратится?— Maarussie✌️❤️+18 (@maarussie) 13 июня 2017 г.
Мегафончик, ты что опять простудился?! Не надо, работай, работай! #мегафон— робинспарклс🐋 (@JulyaOlegovna) 13 июня 2017 г.
Мегафон опять упал?— подсолнушек (@yulkins2) 13 июня 2017 г.
Стабильно нет связи. Оренбург.#мегафон
Предыдущий масштабный сбой в сети "Мегафона" произошел 19 мая. О сбоях сообщали жители Москвы, Нижнего Новгорода, Тольятти, Уфы, Самары, Рязани и других городов. Оператор подтвердил наличие неполадок, сообщив, что звонки через мессенджеры по-прежнему доступны. Позже компания сообщила, что причиной сбоя стала авария на одном из элементов сетевого оборудования.
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