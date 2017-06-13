Никаса Сафронова обокрали в центре Москвы

В понедельник, 12 июня, в центре Москвы обокрали художника Никаса Сафронова. У мужчины украли телефон с 12 тыс. фотографий. Об этом сообщает Life

По словам Луки Сафронова, сына пострадавшего, художник решил прогуляться по городу в День России. На Тверской улице к нему подошли прохожие и попросили сделать совместную с ним фотографию на память. После этого Сафронов обнаружил, что у него пропал iPhone 7 Plus.

«Никас обратил внимание, что у одной из гуляющих девушек открыта сумка и из неё видно телефон. Он предупредил её быть осторожнее. В этот же момент он вспомнил о своём телефоне и понял, что его нет. Кто-то незаметно вытащил его из кармана», - сказал Лука Сафронов.

Он отметил, что больше всего художник переживает не из-за потери дорогого телефона, а из-за хранившихся в нем 12 тыс. фотографий, которые Сафронов делал во время путешествий по миру.