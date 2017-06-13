В сети появилось единственное видео реального боя Брюса Ли

В сети опубликовали единственное видео реального боя Брюса Ли по правилам смешанных боевых искусств (ММА). Редкая запись выложена на YouTube-канале Bruce Lee Central.

По информации Daily Mail, партнером по поединку выступил ученик мастера Тэд Вонг, который до сих пор преподает восточные единоборства в США. Кадры были сняты в калифорнийской школе Джит Кун-До, основанной Брюсом Ли.

В комментарии к видео сказано, что оба бойца выступают в защитном снаряжении и перчатках в соответствии с правилами MMA. Однако подчеркивается, что Брюс Ли предпочитал сражаться "голыми руками".

За два дня ролик набрал почти семь миллионов просмотров.