Посольство Украины в Великобритании раскритиковало статью британской газеты Daily Mail , которая "признала" Крым российской территорией. Сообщение было опубликовано в Twitter-аккаунте ведомства.

Crimea is Ukraine.Despite the provocative @MailOnline article it achieves nothing&it would not assist Mr Putin in increasing his public fans pic.twitter.com/iDgSyKVecD — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) 13 июня 2017 г.

​"Крым — это Украина. Провокационный материал Daily Mail ничего не значит и не поможет Путину увеличить число его фанатов", — утверждает украинское посольство.

В следующем сообщении ведомство поспешило напомнить, что "весь цивилизованный мир" ввел санкции против России, а Великобритания была одной из первых стран, осудивших возвращение Крыма в состав России.

Ранее Daily Mail опубликовала статью о подрыве морской мины времен Второй мировой войны в Крыму, отметив, что полуостров находится на юго-западе России.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота в Киеве. За воссоединение с Россией отдали свои голоса 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.