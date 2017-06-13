Настоящее имя дочери Обамы повергло в шок пользователей сети

Пользователи сети удивились тому, что дочь бывшего президента США Барака Обамы Сашу в действительности зовут Наташа. Об этом сообщает Refinery29.

Активное обсуждение развернулось в Twitter после того, как журналистка издания Эшли Форд (Ashley C. Ford) вспомнила, что ровно год назад узнала настоящее имя девушки. В комментариях в твиту многие пользователи отметили, что не знали таких подробностей о дочери Обамы и оказались просто шокированы.

«Что?!» — написали в реплаях больше десятка юзеров.

Другие поспешили заметить, что девушке идут оба имени, а некоторые просто отказались верить в подобное откровение.

Твит о настоящем имени Саши Обама собрал почти 2,5 тысячи лайков. Ресурс отмечает, что Наташа Обама никогда его не скрывала, и несколько изданий ранее упоминали его, но немногие обращали внимание на эту деталь.

В январе Барак Обама рассказал, как его дочери переживали из-за постоянной слежки секретной службы Белого дома. В момент, когда он был президентом, девушки-тинейджеры жаловались, что их преследуют «несколько людей с оружием и микрофонами».