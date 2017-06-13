ЧП на вокзале в Мюнхене: злоумышленник выстрелил в женщину-полицейскую, пострадали пять человек

В СМИ появилась более подробная информация о произошедшем на железнодорожной станции "Унтенфоринг" в немецком городе Мюнхен.

Как пишет газета Münchener Tageszeitung, в поезде при проверке документов злоумышленник выстрелил в женщину-полицейскую. По информации издания, она получила тяжелое ранение, также пострадали еще четыре человека. Утверждается, что злоумышленник вырвал оружие из рук полицейской и открыл беспорядочную стрельбу по людям.

Ранее в полиции подтвердили, что на станции произошла стрельба и что пострадал один человек. Других данных о ЧП пока нет. СМИ передают, что стрелок был задержан.