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ЧП на вокзале в Мюнхене: злоумышленник выстрелил в женщину-полицейскую, пострадали пять человек
В СМИ появилась более подробная информация о произошедшем на железнодорожной станции "Унтенфоринг" в немецком городе Мюнхен.
Как пишет газета Münchener Tageszeitung, в поезде при проверке документов злоумышленник выстрелил в женщину-полицейскую. По информации издания, она получила тяжелое ранение, также пострадали еще четыре человека. Утверждается, что злоумышленник вырвал оружие из рук полицейской и открыл беспорядочную стрельбу по людям.
Ранее в полиции подтвердили, что на станции произошла стрельба и что пострадал один человек. Других данных о ЧП пока нет. СМИ передают, что стрелок был задержан.
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