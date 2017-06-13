Турчинов предложил применить армию против «гибридной агрессии России»

Секретарь Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что Украине необходимы новые методы защиты «от гибридных методов войны, применяющихся Россией». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По его мнению, президент страны должен получить право использовать в этих целях вооруженные формирования. Турчинов отметил, что это позволит освободить районы Донбасса, которые сейчас контролируются ополченцами. По словам секретаря СНБО, применение армии усилит минские соглашения.

Ранее во время посещения позиций украинских военнослужащих в Донбассе Турчинов заявил, что боевые действия в Донбассе закончатся только после «взятия» Москвы. Тогда Турчинов осмотрел позиции ВСУ, а также задал военным вопросы о продовольствии и боеприпасах. Во время осмотра одного из поврежденных обстрелами зданий Турчинову доложили, что полностью строение отремонтируют после окончания боевых действий. «Когда Москву возьмем, тогда и завершится [война]», - сказал он в ответ.

В апреле Турчинов заявлял, что российские подразделения, находящиеся у границы, могут вторгнуться на Украину в течение двух-трех часов.

Вооруженный конфликт между ополченцами и украинской армией продолжается в Донбассе с весны 2014 года. В феврале 2015 года были достигнуты минские договоренности о прекращении огня и отводе тяжелых вооружений, однако и ополченцы, и Киев постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих соглашений.