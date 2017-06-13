Путин рассказал Стоуну о внуках и семьях дочерей

В беседе со Стоуном Путин впервые упомянул своих внуков. Президент отметил, что ему редко удается провести с ними время.

По словам Путина, его дочери не связаны с политикой или крупным бизнесом. Он заявил, что они занимаются наукой и образованием. «У них есть своя семейная жизнь, и мы встречаемся», - сказал глава государства.

Президент отметил, что у него иногда возникают разногласия со своими дочерьми и их мужьями. Путин пояснил, что у них бывают различные точки зрения, но они «не спорят», а, «скорее, дискутируют». Глава государства подчеркнул, что гордится своими детьми.

Ранее в СМИ появлялась информация, что старшая дочь Путина Мария закончила факультет фундаментальной медицины МГУ , изучала биологию в СПбГУ и занималась эндокринологией. Младшая дочь президента Катерина, по утверждениям журналистов, руководит проектом «Иннопрактика» при МГУ, который помогает молодым ученым найти работу по запросам бизнеса.

Путин и Стоун за два года провели серию продолжительных бесед, на основе которых режиссер создал документальный фильм «Интервью с Путиным». Премьерный показ фильма в США состоится 13-15 июня. На русском языке «Интервью с Путиным» будет показывать «Первый канал» с 19 по 22 июня.