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Прокуратура Турции назвала заказчиков убийства посла Карлова
Генеральный прокурор Анкары заявил, что убийство российского посла Андрея Карлова было заказано сторонником организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (организация FETO), передает NTV.
Он сообщил, что исполнитель убийства, Мевлют Алтынташ, контактировал с участниками FETO, от одного из которых получил указания во время визита на Кипр.
Также сообщается, что среди вещей Алтынташа были обнаружены записи, касающиеся планируемого убийства.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в декабре 2016 года заявил о связи стрелявшего в посла Карлова с Гюленом.
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