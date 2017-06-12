Прокуратура Турции назвала заказчиков убийства посла Карлова

Он сообщил, что исполнитель убийства, Мевлют Алтынташ, контактировал с участниками FETO, от одного из которых получил указания во время визита на Кипр.

Также сообщается, что среди вещей Алтынташа были обнаружены записи, касающиеся планируемого убийства.