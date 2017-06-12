СМИ: полиция задержала около 50 человек на несанкционированной акции в Москве

Полицейские задержали около 50 человек на несанкционированной акции протеста в Москве, передает "Интерфакс"

Сообщается, что не менее 10 человек были задержаны за скандирование антиправительственных лозунгов на Тверской улице. Также очевидцы сообщили о задержании около 20 человек на площади Тверской заставы и еще 20 - на Триумфальной площади.

Отмечается, что среди задержанных есть несовершеннолетние.

Ранее сообщалось, что более 30 тысяч человек поучаствовали в праздничных мероприятиях в Москве.