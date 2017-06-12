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Задержан директор ФБК Роман Рубанов
Директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова задержали в Москве. Об этом он написал в твиттере.
По его словам, его везут в ОВД Красносельское.
Меня задержала полиция на площадке проведения митинга.— Рубанов Роман (@rrubanov) 12 июня 2017 г.
Ранее в Москве в подъезде своего дома был задержан Алексей Навальный. Адвокат Вадим Кобзев рассказал, что у оппозиционера изъяли телефон и шнурки. Ему вменяется ст.20.2 ч.8, которая предполагает до 30 суток административного ареста. «ФедералПресс» сообщал, что на Марсовом поле в Санкт-Петербурге активно задерживают собравшихся. Люди пытаются бежать от ОМОНа, образуется давка.
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