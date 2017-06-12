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Газета.Ru

Порошенко запретил георгиевскую ленту на Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который вносит запрет на производство и пропаганду георгиевской ленты. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
"Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты", - говорится в сообщении.
Как отмечается, данный закон был принят Верховной радой 16 мая этого года.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала антидемократическим запрет Рады на георгиевские ленточки.
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