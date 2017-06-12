Порошенко запретил георгиевскую ленту на Украине

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который вносит запрет на производство и пропаганду георгиевской ленты. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент Петр Порошенко подписал закон Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно запрета производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты", - говорится в сообщении.