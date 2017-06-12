В Кремле прокомментировали намерение оппозиции перенести акцию на Тверскую

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с намерением оппозиционеров перенести митинг с проспекта Сахарова на Тверскую находится в компетенции мэрии. Песков призвал «избегать каких-либо провокаций и незаконных действий», передает «Дождь».

Ранее устроители масштабного фестиваля «Времена и эпохи», проходящего в Москве, выступили с призывом не превращать празднования на улице Тверская, где пройдет кульминация праздника, в политический митинг.