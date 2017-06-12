СМИ: В момент убийства у Ким Чен Нама было при себе $120 тысяч наличными

Ким Чен Нам, брат северокорейского лидера Ким Чен Ына , имел при себе $120 тыс. наличными в тот момент, когда его убили в аэропорту Куала-Лумпура. Об этом пишет японское издание «Асахи Симбун» со ссылкой на малазийских чиновников, знакомых с ходом расследования.

Отмечается, что при Ким Чен Наме были обнаружены четыре пачки денег с новыми стодолларовыми купюрами по 300 банкнот в каждой. Также у него в багаже нашли ноутбук и и два мобильных телефона.

Как пишет издание, в связи с тем, что у брата северокорейского лидера был дипломатический паспорт, его багаж не подлежал тщательному досмотру в аэропорту.

13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура после нападения двух женщин скончался мужчина. Полиция обнаружила на нём следы нервно-паралитического вещества VX, запрещённого международной конвенцией о химическом оружии.

Позднее власти Малайзии подтвердили, что погибший — Ким Чен Нам, брат лидера КНДР Ким Чен Ына.