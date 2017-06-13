Песков рассказал о провокациях в День России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия «группы провокаторов» на митинге оппозиции, который прошел в Москве 12 июня, «несли опасность для граждан». Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера в Москве, когда десятки тысяч людей отмечали национальный день нашей страны, вот эта группа провокаторов, они, ну, собственно, их действия несли опасность для граждан», - заявил представитель Кремля. Песков добавил, что «в отношении таких лиц, таких провокаторов <…> органы правопорядка предпринимают необходимые действия».

В ответ на просьбу прокомментировать заявления западных СМИ об опасности, которую акции протеста могут представлять для Кремля, Песков заявил, что «проведение подобного рода мероприятий в согласованном режиме ни для кого никакой опасности не представляет». «Где-то людей приходит больше, где-то людей приходит меньше, это нормальный процесс, когда люди занимают гражданскую позицию», - сказал он.

В День России, 12 июня, более чем в 200 городах России состоялись антикоррупционные митинги. В Москве проходила несогласованная акция на Тверской и согласованный митинг на проспекте Сахарова. За день до акции политик Алексей Навальный заявил, что не будет проводить мероприятие на проспекте Сахарова из-за отказа подрядчиков устанавливать сцену. Он объявил о переносе шествия на Тверскую улицу в формате «гуляний».

По официальным данным По официальным данным московских властей , акция протеста собрала пять тысяч участников. СМИ сообщали, что в столице были задержаны 866 человек. Против двух участников акции было заведено уголовное дело по подозрению в нападении на бойца Нацгвардии.

Позже Симоновский суд Москвы арестовал Навального на 30 суток за призывы к участию в несанкционированной акции протеста.